Umbusaldatud Max Kaur: „Kui palju mind Jõhvi vaja on, seda otsustab erakond“ 

Jõhvi volikogu tegi ametist priiks terve vallavalitsuse, lisaks vallavanemale tagandati abivallavanemad Messurme Pissareva ja Maris Toomel ning volikogu esimees Niina Neglason. Kõik umbusaldusavaldused läksid hääletamisel läbi vaid ühe enamushäälega. Olukorra teeb kurioosseks asjaolu, et viimati käis suur umbusaldamine Jõhvi volikogus alles kolm kuud tagasi.

Umbusaldamise taga on Jõhvi kommunaalärimees Nikolai Ossipenko, kes pidas augustis Virumaa kohalike ajalehtede vahendusel Kauriga sõnasõda. Vallavanema sõnul oli ärrituse taga asjaolu, et vald nõudis Ossipenko firmadelt korralikku tööd. Kui kevadel jäi Ossipenko juhitav valimisliit „Jõhvi – meie kodu“ volikogus vähemusse ja see õnnestus opositsiooni puksida, siis nüüdseks on tänu volikogu liikmete vahetusele Ossipenko liidul enamus taas käes.

Lisaks sai Ossipenko abi riigikogu liikmelt Martin Repinskilt, kes nimetas neljapäeval tagandatud võimuliitu veaks ja kes mobiliseeris volikogus oma võitluskaaslased. Lisaks süüdistas Repinski istuvat vallavalitsus ajalehes Põhjarannik selles, et hakati looma ametikohti oma soosikutele ning lammutati töötavaid süsteeme.

Kauril tegevust jätkub

„See retoorika on suhteliselt tavaline igasuguste umbusalduste eel,“ ei pea Kaur pealtnäha viha. „On selge, et Jõhvi vastu on olnud pikemat aega suur huvi Eesti õiguskaitseorganitel ja just minu vallavanemaks olemise ajal see huvi Jõhvi tegemiste vastu järsult vähenes.“

„Jõhvis on võimukombinatsioonid väga keerulised, suutsin omavalitsuse juhina keskerakonna liige olla isegi olukorras, kus volikogus oli vaid üks keskerakondlane,“ kiidab Kaur ja lisab, et Jõhvi mainekaotus ei ole kuigi traagiline. „Loodan, et terve mõistus võidab ja me saame enam-vähem normaalse valitsuse Jõhvile.“