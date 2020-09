KINDLUSTA TARGALT | Õnnetusjuhtumi kindlustus on olulisem kui arvad: vigastuste tõttu vajab Eestis ravi iga viies laps 

Igapäevaselt kasvav maailma avastamisrõõm annab lastele uusi kogemusi. Nad möllavad mängutubades, hüplevad batuutidel, peagi käivad erinevates trennides ja harrastavad muid aktiivseid hobisid. Tähelepanu ja ohutunne on hoogsas tempos kiired kaduma ning vahel on õnnetused seetõttu kiired tulema. Sellisel hetkel ei tohiks rahaasjad muret teha, aga kahjuks nii see alati ei ole. Et rahaline situatsioon niigi raskes eluolukorras muret ei teeks, tasub kaaluda õnnetusjuhtumi kindlustust.

Tervise Arengu Instituudi uuringust selgub, et vigastuste tõttu vajab Eestis ravi iga viies laps. Enamasti on õnnetused küll kerged ning paranemine on pigem paari päeva küsimus. Kuid kui juhtub nii, et laps satub õnnetusse ja ainult plaastrist ei piisa, on hea, kui saad keskenduda talle toeksolemisele. Õnnetusjuhtumikindlustus võimaldab sul lapsega rahulikult kodus olla, muretsemata pikaks veniva hoolduslehe või vähenenud sissetuleku pärast. Õnnetuse korral maksab kindlustus sulle valuraha, mida saad kasutada oma äranägemise järgi.

Mandatum Life vanemriskihindaja Eva Tammai sõnul ei hüvita lapse ning vanema emotsionaalselt olukorda küll ükski summa, kuid sel juhul jääb ära mure pere finantsasjade pärast.

„Haiguste ja õnnetustega seondub meil eeskätt ravi ning õnneks on haigekassa mitmel moel ravimite ning tugiteenustega toetamas. Harva mõeldakse ette, kuidas lahendada olukorda siis, kui tuleb lapse paranemise ajal olla tööelust ja elatise teenimisest kõrval ning mida see majanduslikult tähendab,“ ütleb Tammai.

Mandatum Life vanemriskihindaja Eva Tammai

Õnnetuse tagajärjed on kas ajutised või püsivad. Laps võib õnnetuse tagajärjel tekkinud trauma korral vajada kiireks paranemiseks tasulist arstiabi ning kalleid ravimeid. Püsivate tagajärgede, näiteks puude korral, on tähtis alustada kiiresti taastusravi või vajadusel kohandada kodu lapsele mugavamaks. Vahet pole, kas tegemist on mõne vigastuse, nihestuse, hambakaotuse või luumurruga, kindlustushüvitist saades otsustab lapsevanem ise, kuidas seda summat kasutada soovib.