Tartu Tamme gümnaasiumis on õpilane nakatunud, kaks klassi suunatakse koduõppele 

Tõnissoni sõnul läks kaks klassi koduõppele, sest nakatunud õpilane puutus kokku ka teistega. „Samuti oleme andnud sõnumi, et õpilased ning töötajad, kellel on tervisega (nt kroonilised haigused) probleeme, võivad jääda koju.“ lausub Tõnisson.

Kuidas õppetöö Tamme gümnaasiumis välja näeb? „Õppeaasta algusest oleme hajutamise eesmärgil jätnud 11. ja 12. klassi õpilased ühel päeval nädalas distantsile. Meil on igapäevaselt toimetamas IT-tugiõpilased, kes tagavad kodus olijaile veebiülekanded õppetundidest. Oleme teinud vajaliku, et hoida koolimaja võimalikult puhtana. Koristus ja toitlustus toimub vastavalt Terviseameti juhistele, desovahendid on olemas. Olemas on maskide ning õpetajate visiiride varu. Muidugi oleme valmis muutma veelgi õppekorraldust, kui situatsioon muutub,“ kommenteerib direktor.