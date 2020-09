Nädala tipud | Valitsuse omad mängureeglid 

EKRE esimehe Martin Helme tõdemus, et kaitseväe juhataja pädevus on sattunud väga-väga tõsise küsimärgi alla, kui viimane ei rutanud heaks kiitma rahandusministri nägemust kaitseinvesteeringutest, on vakatama pannud Helme võimuliitlased. Kui politseijuhi pädevuses kahtlemine tipnes isa-poeg Helme jaoks toona peaaegu valitsusest väljaheitmisega, siis nüüd näib eelkõige peaminister olevat võtnud hoiaku, et usalduse kadu möödub iseenesest nagu sügisene nohu.