Pariisi pussitamises sai kaks inimest rängalt viga 

Politsei vahistas ühe kahtlusaluse. Algselt tulid teated, et kaks ründajat on jooksus, kuid korrakaitsjad kinnitasid õige pea, et kinnipeetu tegutses üksinda. Vigasaanute seisund on tõsine. Kolleegide sõnul oli tegemist telejaama töötajatega, kes läksid kõrvalmajast tänavale suitsupausi pidama.

Charlie Hebdo on satiiriväljaanne, mis on vägivalla sihtmärgiks olnud varemgi. 2015. aasta 7. jaanuaril korraldasid terroristid toimetuse ruumides tulistamise, milles hukkus 12 inimest. Pilaajakiri avaldas nimelt joonistused prohvet Muhammadist, mis islamiäärmuslaste silmis on pühamehe mõnitamine.

Hetkel on kuriteo motiivide osas õhus küsimärk, kas see võib olla seotud praegu käiva kohtuprotsessiga, milles istuvad süüpingis 2015. aasta veretööga seotud isikud – mitte ründajad ise, vaid tegelased, kes aitasid neil relvi hankida jms. Ehkki ajakiri ise enam samal aadressil ei toimeta, võib rünnaku asukoht olla sümboolselt (või siis ekslikult) valitud just terroristide kaasosaliste kohtuasja tõttu.