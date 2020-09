Eesti uudised ERRi juhatuse esimees: Reitelmannil ongi huvide konflikt Marvel Riik , täna, 15:53 Jaga: M

ERRi juhatuse esimees Erik Roose. Foto: Tiit Blaat / Ekspress Meedia

„Tundub, et koroonatemaatika on nii tavaliseks muutunud, et koos uue riigikogu istungite hooajaga üritatakse jälle neljandat võimu moel või teisel suunata,“ kostis ERRi juhatuse esimees Erik Roose kriitika peale, mida ERRi nõukogu liige Urmas Reitelmann avaldas sotsiaalmeedias ERRi uudistetoimetuse kohta.