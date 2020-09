Purjus neiu sai koeralt pureda ja nõuab nüüd kahjutasu 

„Kenasti rihma otsas koeraga jalutati mööda rahulikke tänavaid. Ootamatult astus ühe maja nurga tagant välja neiu, kes koera märgates heldis ja teda kaisutama tõttas. Paraku oli heldimuse põhjuseks silmnähtav alkoholi mõju. Noormees jõudis küll hoiatada, et tema koer võib sellisele võõrapoolsele lähenemisele vastu hakata ja pealegi ei talu loom alkoholi lõhna, kuid oli juba hilja. Neiu haaras koera oma kaissu ja juhtuski see, mida karta oli - koer asus kaitsma nii ennast kui ka peremeest ning pures noort naist näost,“ teatab mupo pressiteates.



Praeguseks on mupo alustatud menetlust, kus kannatanu nõuab koera omanikult näokirurgia eest tasumist.



Alkoholi tarbimisega on seotud ka paar päeva tagasi toimunud juhtum, kus koer ründas alkoholijoobes olnud koeraomanikku ja temaga kaasas olnud lemmikut. Rünnanud koera omanik väitis, et tema koer ei talu alkoholi lõhna.