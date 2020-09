Einar Ellermaa | Kas Mäo ristmiku mõnitajad mäletavad veel oma suhtumist? 

Mööda Tallinna–Tartu maantee uut neljarealist lõiku sõites tekib tõesti niisugune tunne, nagu Ellotška ütles.

Mäletate irvitamist Mäo ristmiku üle?

88,7 miljonit eurot maksma läinud Kose–Võõbu 23kilomeetrine teelõik vähendas tee pikkust Tallinna ja Tartu vahel 184 kilomeetrilt 181 kilomeetrini, aga see on vähetähtis. Tähtis on see, kui palju vähem ajakulu, muret ja närvipinget on nüüd seda teed mööda sõites seoses pikkadesse autorongidesse takerdumisega ja möödasõitude ohtlikkusega. Lisaboonus on veel sõit metsade keskel. Ja neis puhkepaikades autod tõesti peatuvad. Samuti ei ole kuulnud, et loomade ülekäigukohad, kus peab kiirust vähendama, oleks kedagi vihastanud. Kenasti võetakse kiirus maha. Oskame küll kultuursed olla.

Üks mu sõber ütles uue ja vana tee võrdluseks just selle, pealkirjas toodud lause. Tõepoolest, nii hea asjaga harjumiseks ei ole aega vaja. Julgegem siis ka öelda, et see on turvaline, hea ja ilus tee, kuigi ehitamise ajal nimetati seda ka ohuks inimeludele, sest sõiduradade laius on eelmiste lõikude 3,75 meetri asemel 3,5 meetrit ning peenra laius 2,5 meetri asemel 2 meetrit.

Endine tee tundub nüüd ikka käänulise külavaheteena. Eriti kummalised tunduvad nüüd kunagised arutelud, et kas meil on ikka sinna neljarealist vaja. Magaks põrandal edasi, milleks voodi? Äkki ikka 2 + 1? Tuleb odavam. Või käib vanamoodi ka? Tuleb veel odavam. Et tipptundidel sõidad kahe suurema linna vahel 70 kilomeetrit tunnis hiigelpikas autorongis ja mööda pole võimalik sõita, sest vastu tuleb samasugune autorong. Ilmselt paljudele tuttav olukord ja aina enam ka Tallinna–Pärnu–Ikla maanteelt.

Ei oska arvata, kui paljud lugejad mäletavad Mäo ristmiku avamist kümme aastat tagasi. Võib-olla mäletavad Mäo ristmiku avamist, aga ei mäleta selle kui kõige halvema suurusehullustuse näite halvustamist ja mõnitamist. Irvitamist oli palju. Nüüd, kui neljarealine esimese klassi tee jõuab kahe aasta pärast Mäo ristmikuni, on selge, et seda ristmikku on väga vaja. Ei tea, kas mõnitajad veel mäletavad oma suhtumist, või liiguvad nüüd autodega sujuvalt uuel neljarealisel?

Vajame rohkem perspektiivitunnet