Ilo Kippen | Oscarite uued nõuded võivad teha ühiskonnale karuteene 

Võib julgelt väita, et pea iga poliitiline samm kahjustab neid tunnetusi vähemalt mingite huvigruppide jaoks alati, seega tulebki kaaluda, kas seejuures kaitstav hüve kaalub üles tekkiva kahju. Ma isiklikult usun, et siinkohal ehk isegi kaaluks. Ebaõiglustunne, mis langeb osaks kõrgema kvalifikatsiooniga töötajale, näitlejale või paremate hinnetega õpilasele, kui tema asemel valitakse mõni kehvemate tulemustega vähemusgrupi esindaja, oleks küll ränk, aga siiski õiglane hind, kui me selle abil saavutaksime päriselt kaasava, ühtse ja mõistva ühiskonna. Milles on aga raske veendunud olla, on see, et niisuguste meetoditega päriselt saavutatakse see niinimetatud uus maailm. Pigem näib, et need töötavad kohati sellele vastu.