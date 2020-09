Eesti uudised GRAAFIK | KOROONA TEINE TULEMINE: kui laialt on viirus levinud sinu kodukandis? Priit Pärnapuu , täna, 16:25 Jaga: M

Koroonapositiivseid kohalike omavalitsuste kaupa alates 22. juulist. Punasega on tähistatud linnad ja vallad, kus koroonapositiivseid on registreeritud vähemalt 30. Rohelisega on tähistatud omavalitsused, kus nakatunuid on maksimaalselt 9. Kollasega on märgitud vahepealsed juhtumid, kus nakatunuid on vähemalt 1, kuid mitte rohkem kui 29. Foto: Priit Pärnapuu

Kuidas erineb kevadine koroonalevik Eestis viiruse praegusest tulekust? Millised kohalikud omavalitsused on seni kogu koroonakriisist pääsenud? Täpsemalt vaata võrdlust kevadega graafikult ja koroonalevikut kohalike omavalitsuste kaupa!