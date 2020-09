Endine Nõukogude Liidu juht Mihhail Gorbatšov avaldas toetust Valgevene opositsioonile 

„Ma austan [Valgevene] Vabariiki ja armastan Valgevene inimesi. Nad on nüüd näidanud oma tõelist tugevat iseloomu – see on väga hea,“ sõnas 89aastane Gorbatšov Vene uudisteportaalile Podjom antud intervjuus. Tema intervjuu ilmus päev pärast seda, kui Aljaksandr Lukašenka salajase tseremoonia käigus presidendiks vannutati.

Endine Nõukogude Liidu juht ütles, et jälgib tähelepanelikult Valgevene arenguid. Lukašenka salajasel inauguratsioonipäeval toimunud massivahistamisi kirjeldas ta „kuratlikuna“.

Gorbatšov avaldas lootust, et meeleavaldajate jõupingutused saavad tasutud, ent tunnistas, et palju on veel teha. „Ees ootab tohutult palju tööd. Kõik see saab olema praeguste noorte ülesanne,“ lausus viimane NSVLi juht.