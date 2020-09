Eesti uudised ERRi uudistejuht Samost vastab kriitikale: ei viitsi Reitelmanniga vaielda! Marvel Riik , täna, 12:09 Jaga: M

ERRi uudistejuht Aivar Samost. Foto: Karin Kaljuläte / Ekspress Meedia

ERRi uudistejuht Anvar Samost ütles Õhtulehele, et talle piisab sellest, et ERRi nõukogu liikme Urmas Reitelmanni kriitikanoolele on taunivalt vastanud nõukogu esimees Rein Veidemann. „Ei viitsi Reitelmanniga mingisugusesse vaidlusesse laskuda,“ ütles Samost.