Vabariiklased lubavad Trumpi kaotuse korral õiglast võimuvahetust 

Vabariiklaste liider senatis, Mitch McConnell, ütles, et vaatamata sellele, kes valimised võidab, tuleb tavapärane võimu üleandmine, vahendab BBC. „3. novembri presidendivalimiste võitja inaugureeritakse 20. jaanuaril,“ selgitas kõrge vabariiklane Twitteris. Ta lisas, et õiglane võimu üleandmine on toimunud iga nelja aasta tagant alates 1792. aastast.

Probleemideta võimuvahetust lubasid ka mitmed teised Trumpi toetajad, ent vabariiklaste seas tõusis ka kerget kriitikat. Senaator Mitt Romney mainis kolmapäeval, et „iga vihje, et president ei pruugi seda põhiseaduslikku nõuet täita, on mõeldamatu ja vastuvõetamatu“. Küsimuses võttis sõna ka Trumpi konkurent Biden. Tema arvates võib USA sõjavägi Trumpi Valgest Majast välja tõsta, kui selline vajadus peaks tekkima.

Neljapäeval heitis Trump taas kahtlust valimiste rikkumatusele. Ta mainis, et pole veendunud, kas need saavad ausad olla, sest „posti teel hääletamine on üks suur pettus“. Samal päeval teatas Valge Maja pressiesindaja Kayleigh McEnany, et Trump „aktsepteerib vabade ja õiglaste valimiste tulemusi“. Ameerika Ühendriikide ajaloos on kõik valimistel kaotanud presidendid võimu suuremate intsidentideta üle andnud. Kui Trump peaks mingil põhjusel sellest keelduma, viib see riigi seninägematu probleemi ette.