Eesti uudised ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann: EKRE saadik sekkub ajakirjanduse sisusse Marvel Riik , täna, 11:10

Urmas Reitelmann ja Rein Veidemann. Foto: Kollaaž (Rauno Volmar / Ekspress Meedia, Tanel Meos / Ekspress Meedia, Martin Ahven)

„Ringhäälingu nõukogu liikme nimel selline ettevõtmine, ähvardamine?! No see on mulle täiesti vastuvõetamatu!“ lajatab ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann oma nõukogu kolleegi Urmas Reitelmanni vihapurskele ERRi uudistetoimetuse suunal. „See on otsene vahelesegamine programmi tootmisse.“