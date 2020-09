HARULDANE NÄHTUS: Kim Jong-un vabandas Lõuna-Korea ees seoses nende ametniku tapmisega 

Lõuna-Korea presidendi kantselei teatel ütles Kim Jong-un lõunanaabrite presidendile Moon Jae-inile, et vahejuhtumit poleks tohtinud juhtuda. Kim esitas vabanduse kirja vormis. Põhja-Korea juht ütles, et tal on väga kahju, et valmistas Lõuna-Korea rahvale ja president Moonile pettumuse.