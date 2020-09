Maailmakuulus Rio de Janeiro karneval lükati koroonahirmu tõttu edasi 

Liesa president Jorge Castanheira teatas ajakirjanikele, et festivali toimumine pole ohutust tagamata kuidagi võimalik. „Karnevali pidamine vaktsiinita on järjest keerulisem,“ tõdes brasiillane. Tema sõnul tohib seda edasi lükata ainult kuni 2022. aasta jaanuarini, et see ei segaks järgnevat paraadi.