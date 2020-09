Urmas Reitelmann ähvardab salastatud dokumendi avalikustanud ERRi: see on avalik ristisõda. Kui vastust ei saa, siis tuleb Samostil politseile ütlusi anda 

„Saatkonna praegustest ja varasematest kontaktidest USA eriteenuste ja rahandusmaailmaga seotud isikutega on märkimisväärset tagasiside tekitanud vaid Louis Freeh isik, kelle osas oleme kogenud valdavalt kriitilisi hinnanguid, mis jaotuvad peamiselt kolme kategooriasse. Esiteks, Freeh hiljutisest tegevusest on toodud välja seoseid korrumpeerunud isikute esindamisega, mis on meiega vestelnud vaatlejate hinnangul Freeh mainet Washingtonis kahjustanud. Teiseks, Freeh´ga õigusabiteenuste osas vahetult kokku puutunud isikud on kirjeldanud Freeh´d koostööpartnerina ebausaldusväärsena. Kolmandaks, temaga varasemalt - 1990. aastatel - kokku puutunud USA luure- ja vastuluurega seotud isikud on Freeh´le ette heitnud toonast väidetavalt liigset soovi arendada ka tundlikes küsimustes Venemaaga koostööd. Kuigi saatkonnal puudub võimalus erinevaid väiteid iseseisvalt kontrollida, saame kuuldu valguses siiski nentida, et Freeh maine Washingtonis ei ole laitmatu ning mitmed meiega vestelnud on soovitanud mainekaalutlustel Freeh´ga ametlikest tihedatest kontaktidest hoiduda,“ jagas ERRi uudisportaal memo muutmata kujul.