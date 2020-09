Riho Terras: riigikaitselaenu võtmine poleks mõtlematu tegu 

„Kui võtad laenu, siis ikka selleks, et osta mingi asi. Esiteks tuleb mõelda, kuidas seda laenu tagasi maksta ja teiseks, kuidas seda asja arendada, hoida, vahetada ja nii edasi. See peaks olema kümneaastase plaani sees arutusel. Aga kuna kümne aastase plaani sees on asjade hulk, mida me vajame, suurem, kui see, mis suudame maksta. Siis arvan, et õhutõrje, tankide, rannakaitse, uue brigaadi loomise – kõikide nende asjade jaoks on vaja täpselt välja arvutatada, kui palju selleks raha on vaja,“ ütles Terras.