Suri kunagine keskkonnaminister Toomas Frey 

2018. aasta kevadel rääkis Frey usutluses Õhtulehele, et Eesti metsade massilise raiumise põhjuseks on Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) antud liiga vabad käed, mistõttu võetakse metsa igal aastal maha üle kahe korra rohkem, kui mõistlik oleks. Niisuguse raietempo puhul jätkub sellised metsi, millega me harjunud oleme, veel ehk vaid mõnekümneks aastaks. Intervjuud Freyga saab lugeda siit: Metsateadlane Toomas Frey: me oleme oma metsa juba seitse aastat ette ära raiunud