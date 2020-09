Eesti uudised Konkurentsiamet: „Apteekide sõltumatust hinnatakse instrumendiga, mis selleks üldsegi ei sobi.“ Kadri Kuulpak, Priit Pärnapuu , täna, 20:00 Jaga: M

Konkurentsiameti järelevalve osakonna juht Juhan Põldroos. Foto: Erki Parnaku

Apteegireformi mõte oli see, et apteegid saavutavad sõltumatuse hulgimüüjatest. Kui räägime apteekide sõltumatusest, siis millest me räägime? Kas apteegireformi tulemusel on Eestis tekkinud sõltumatud apteegid? Konkurentsiameti hinnangul on seadusesse kirjutatud selline sõltumatuse mõiste, mida kõik apteegid küll faktiliselt rahuldavad, kuid loodetud iseseisvusest rääkida ei saa.