Eesti uudised Maris Jesse: „Tänu apteegireformile on meil mõni sõltumatu apteeker alles." Kadri Kuulpak, Priit Pärnapuu , täna, 20:00

Maris Jesse Foto: Martin Ahven

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse lausus, et ei oli naiivne arvamaks, et apteegireformi eesmärk vähendada apteekide seotust hulgimüüjatega saavutatakse üleöö. „Samm-sammult läheme. Me oleme töö alguses,“ ütles Jesse.