Seisukoht | Õuduste sügis: koroona, Alaver ja „Rannamaja“  

Selles segaduse ajas on hakanud otsustajatel vahepeal ka „katus sõitma“. Isehakanud viroloogid otsustasid näiteks erineda ülejäänud maailmast ja jätta Eesti tippspordile erandid tegemata. Kuigi sportlased elavad niigi n-ö mullis, on suur oht, et Eesti jalgpallikoondis peab lähiajal loobuma kodumängudest. Aga Telliskivis käib pidu ikka edasi...

Nagu viitas psühholoog Voldemar Kolga: Alaver ise on mõnes mõttes oma tegutsemisega nõukogude süsteemi ohver. Nüüd on teised ajad, uus põlvkond on nõukaaja valskusest puhas. Või kas ikka on? Vaadates tõsielusarja „Rannamaja“, hakkavad hoopis silma joomine, intriigid, isegi endast teistsuguste mõnitamine. Samas lõpuks sõltub kõik sellest, millist kanalit vaadata: „Rakett 69“ ja „Klassikatähed“ annavad ikkagi põhjust näha Eesti tulevikku optimistlikult.