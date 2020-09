Juhtkiri Juhtkiri | Ebamugav mask päästab elusid Ohtuleht.ee , täna, 17:58 Jaga: M

Kui osa Euroopast on koroonaviiruse leviku tõkestamisel maskiusku, siis Eestis pole maskide kandmist seni veel kohustuslikuks tehtud. Samas räägivad maskide kasulikkusest nii spetsialistid kui ka poliitikud. Terviseameti järgmise juhi esimene avaldus oli, et tema on kindlasti maskiusku. Sama kinnitas värskelt ka doktor Arkadi Popov – maskidest on kasu, mask päästab elusid, maski kandmine on tõenduspõhine. Popovi avaldusega kooskõlas teatas ka peaminister, et tema kannab avalikes siseruumides maski. Kuid mida hakata peale teadmisega, et terviseameti juht või arstid on maskiusku? Tegelikult loeb isiklik eeskuju. Kui rahvas näeb uudistest, et maskisoovitajad ise maski tegelikult ei kanna, siis kuidas saakski maskikandmine kujuneda uueks ühiskondlikuks normiks.