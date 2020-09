INTERVJUU FREEH KÄSILASEGA | Mida saab Eesti 3 miljoni euro eest? Hea hinna-kvaliteedi suhte! 

Paw karjäär on olnud kirju: tema käsi oli mängus näiteks Iraagi endise diktaatori Saddam Husseini kohtupidamisel (mis lõppes mehe hukkamisega) ning advokaat on uurinud korruptsiooni rahvusvahelises vutiliidus FIFA. Praegu on ta partner advokaadibüroos Freeh, Sporkin & Sullivan, mille Eesti riik, et mitte öelda rahandusminister Helme, palkas enda esindajaks USAs. Poliitik loodab, et kui Eesti aitab USA võimudel uurida Skandinaavia pankade siinsetes filiaalides toimunud rahapesu, tuleb panku ees ootavatest trahvidest osa ka Eestisse. Selle eest tasutakse ameeriklastele vähemalt kolm miljonit eurot. Paw selgitas intervjuus, mida raha eest tehakse.