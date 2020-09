„Ta tahtis ju veel lapsi saada.“ Medõde väidab, et arst lõikas naiskinnipeetavate emakad välja 

„Kõigi emakad ei saa ju nii tuksis olla,“ kirjutas Wooten oma kaebuses. Ta räägib ühest meessoost günekoloogist: „Kõigile, kes tema juurde tulevad, sooritab ta hüsterektoomia [emaka eemaldamise meditsiiniline nimetus] — praktiliselt kõigile. Ta lõikas ühelt noorelt neiult ära vale munasarja. Tollel pidi ära lõigatama vasakpoolne, sest sellele oli tsüst tekkinud, aga tema lõikas välja hoopis parempoolse. Tüdruk läks endast välja. Pidi tagasi minema, et vasakpoolne ka ära lõigataks, aga lõppkokkuvõttes tehti talle hoopis täielik hüsterektoomia. Ta tahtis ju veel lapsi saada. Nüüd peab ta koju tagasi minema ja tunnistama mehele, et enam ta lapsi ei saa... Ta rääkis ka, et tuimastus polnud korralik ning et ta kuulis [arsti] õele ütlemas, et lõikas vale munasarja välja,“ kirjeldab Wooten. Kuigi naine ise günekoloogi nime välja ei ütle, vahendab NPR, et tegu on doktor Mahendra Aminiga.