LASNAMÄE LAIBATÜKELDAJA: „Jumal, kui sa oled olemas, miks sa mind ei peatanud?“ 

Häirekeskus: „Tere, mis teil juhtus?“

Helistaja: „Eee… No siin. Mitte, et minul juhtus. Siin üldiselt teil Tallinnas on juhtunud. Me leidsime inimese jäänused. Noh, oletatavasti.“

Häirekeskus: „Mis selle inimesega on?“

Helistaja: „Noh, oletatavasti kaks jalga ja pea.“

Häirekeskus: „No, miks te meile. Millist abi sellel inimesel vaja läheb?“

Helistaja: „Jäänused. Ära lõigatud kehaosad.“

Häirekeskus: „Jah?“

Helistaja: „Jaa, see tähendab.“

Häirekeskus: „Aga kust leidiste?“

Helistaja: „Pae park, see tähendab Pae järv.“

(Häirekeskus küsib veel paar täpsustavat küsimust)

Häirekeskus: „Aga mis te leidsite? Käed, jalad, mis leidsite.“

Helistaja: „Noh, ma pole sedavõrd patoloog-anatoom, et aru saada, need oletatavasti on pea ja kaks jalga.“