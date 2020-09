Huawei Eesti juht pahandab välisminister Reinsaluga: puuduvad tõendid, et oleme turvarisk 

Kolmapäeval teatasid Eesti välisminister Urmas Reinsalu ja USA asevälisminister Keith Krach, et riigid näevad koos vaeva selle nimel, et innovaatilised 5G võrgud oleksid vabad, läbipaistvad ja järgiksid õigusriigi põhimõtteid. „Eesti ja Ameerika Ühendriigid on astunud samme, et rakendada rangeid riiklikke meetmeid 5G turvalisuse tagamiseks ning isiku- ja äriandmete kaitsmiseks,“ öeldi Eesti välisministeeriumi pressiteates.