Tõnu Kalvet | Rohkem kainet meelt, Alaveri tümitajad! 

Eesti spordisüsteemi üheks olulisemaks ülesandeks peakski olema tuvastada tippspordiks sobiva päriliku kõrvalekaldega isikud võimalikult vara ja ulatuslikult ning tuua nad spordi juurde. Ja mitte lihtsalt tuua, vaid anda neile ka vajalikud taustajõud. Seni on talendiotsingud olnud pigem juhuslikku laadi, nagu ka tervisealase toe andmine. Juba liiga sagedaseks on muutunud juhud, kus sportlane kurdab (õigusega kurdab!) ajakirjanduses, et tal ei jätku raha isegi massööri või füsioterapeudi palkamiseks, rääkimata juba spordiarstist.

Vastuväited stiilis „mis see kõik maksma läheb!” ja „sport on igaühe eralõbu, miks peavad teised selle kinni maksma?” mõjuvad lihtsalt eluvõõralt. Sest nüüdismaailmas on spordil oma kindel vägagi mõjukas, koht. Nii majanduslikult kui ideoloogiliselt. Sestap see, kes ei raatsi kulutada raha oma sportlaste toetamiseks, peab leppima sellega, et võimalik dopinguskandaal kahjustab riigi mainet nii rängalt, et mainekahju kulukusega võrreldes on sportlaste arvelt „säästetud” summad tõeline kommiraha.