Raport: Hiinas kerkib üha rohkem uiguuride kinnipidamiskeskuseid 

Peking on teeninud viimastel aastatel rahvusvahelist hukkamõistu tänu kinnipidamisvõrgustikele, kuhu paigutatakse moslemiusku vähemuse esindajaid ehk uiguure. Hiina võimud ise nimetavad neid rajatisi „kutseõppeasutuseks“, mis suurendab Xinjiangi piirkonna elanike töövõimalusi ja võitleb vaesuse vastu. Ilmselt on siiski nende eesmärk juurida välja uiguuride usku, keelt ja etnilist identiteeti. Samuti pakub maavaraderohke Xinjiangi provints Hiinale majanduslikku huvi, ent uiguuride vastasseisu tõttu on keskvalitsusel keeruline sealseid ressursse omastada.

ASPI uurija Nathan Ruseri sõnul on uuringu tulemused vastuolus Hiina ametnike väidetega. „Olemasolevad tõendid näitavad, et paljudele Xinjiangi ulatuslikus ümberõppevõrgustikus kinnipeetavatele on esitatud ametlikud süüdistused ja nad on suletud kõrgema turvatasemega rajatistesse, sealhulgas vastvalminud või laiendatud vanglatesse,“ sõnas Ruser. Aruandes märgiti ka ära, et rajatiste kasvule vaatamata on umbes 70 laagris piirded eemaldatud.