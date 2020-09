Raimond Kaljulaid | Hoolduskindlustuse loomisel saab eeskuju võtta Jaapanist 

Kolmandaks töötab hoolduskindlustuse süsteemi loomisele vastu tänase valitsuskoalitsiooni soov lammutada kogumispensioni süsteem. Eesti inimestel on tulevikus seda keerulisem uskuda riiki, et nende poolt läbi hoolduskindlustuse süsteemi makstud raha ei kasutata taas millekski muuks, nagu soovitakse teha pensionirahadega.

Viimane argument ongi väga keeruline. Inimestel peab olema usaldus riigi vastu. Ilma selleta on väga keeruline mistahes reformide ellu viimine. Poliitikute ülesanne on oma otsuste ja tegudega tõestada, et riik on jätkuvalt usaldusväärne.

Tuleb vaadata ka suuremat pilti. Eesti tuleviku kõige suurem väljakutse on see, et me suudaksime tagada jätkusuutliku majanduskasvu, kuid samas hoolitseda, et see jõuaks võimalikult paljude inimesteni.