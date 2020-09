Mart Soidro | Kas sinagi osalesid 1980.aasta noorsoomässul? 

Kohatu võrdlus? Kuidas võtta. Minu meelest on need kaks kõige kuulsamat jalgpallilahingut 1926. aastal rajatud spordipühamul. Kolmas, 9. oktoobril 1996. aastal toimuma pidanud Eesti ja Šotimaa vaheline maailmameistrivõistluste valikgrupi mäng tekitas samuti palju kõlapinda, aga jäi viletsa valgustuse tõttu ju ära.

Esmaspäeval esinesid Vikerraadio saates „Stuudios on Andres Oja” Propelleri liikmed Peeter Malkov (laul, flööt) ja Peeter Määrits (laul, heli). Nii koomilist vestlust pole ma ammu rahvusringhäälingus kuulnud. Taatidel oli kõik segi nagu pudru ja kapsad ning üritusest ei mäletanud nad suurt midagi. Peale selle, et bänd sõitis enne mängu lõppu bussiga banketile ja sõi-jõi Regati baaris kaks lauda tühjaks. Mingit trammikõigutamist polevatki olnud, see olla udujutt. Vaid üks trammi aken olla tulnud kahetsusväärsel kombel tihendite seest välja ja läinud katki.

Nojaa, möödas on juba 40 aastat, aga ka hilisemad „korduskohtumised” (1990, 2005) polnud neil meeles. Malkov „mäletas”, et viimane mälestusüritus jäi ära, kuna enne seda kukkus Copterline alla. Tal oli enne seda kopteri meestega kõik kokku lepitud, aga pärast traagilist õnnetust oli sünnis üritus ära jätta. Selles väites on nii palju tõtt, et Copterline kukkus alla 10. augustil 2005. Üritus sellepärast veel ära ei jäänud. Kui kohalolnutel pole muud meeles, siis vast mälupilt, kuidas tollane Laidoneri muuseumi direktor Indrek Tarand patseeris ringi punases särgis, mille seljal kiri: „Kommarid ahju!” Ja õrnahingeline kaitseminister Jaak Jõerüüt astus see peale ametist tagasi, et suunduda parematele jahimaadele (loe: suursaadikuks Lätti).