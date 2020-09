OTSE | Minister Kiik koroona levikust: suvi on läbi, on aeg end kokku võtta 

Minister tänas valitsust terviseametile eraldatud lisamiljonite eest. Ta märkis, et see on oluline testimahtude kasvatamiseks ja samuti ka vajadusel kiire ravi osutamiseks. „Sellel nädalal on olnud palju kohtumisi Balti ja Soome ministritega, ka terviseameti esindajatega. Me näeme, et olukord on halvenemas ja me peame astuma järgmisi samme, et viiruse levikut takistada. ma panen kõigile südamele, et peame olema ise vastutustundlikud ja ei pea ootama ära, kuniks tuleb reaalne keeld, vaid peab ise aru saama, mil meie otsused ei ole mõistlikud,“ rääkis minister. Ta lisas, et oluline roll on ka kohalikel omavalitsustel, kes otsustavad, millistel üritustel nad oma vallas toimuda lubavad. Kiik ütles, suvi on nüüd ametlikult läbi ja on aeg end kokku võtta.