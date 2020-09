UUS RAHUTUSTELAINE: rassismi vastu protestijad tulistasid Ameerikas kahte politseinikku 

Vandekohus otsustas kolmapäeval, et ükski kolmest haarangus osalenud politseinikust ei saa Breonna Taylori surma põhjustamise eest süüdistust. Kaks korrakaitsjat pääsesid täiesti puhtalt, ent kolmandale esitati süüdistus kõrvalseisjate (Taylori naabrite) ohustamises. Kohtuasi leidis lõpu kuus kuud pärast 26aastase parameediku surmaga lõppenud intsidenti. Surnud naise perekonna ainsaks võiduks jäi see, et eelmisel nädalal nõustus Louisville'i linn maksma neile 12 miljoni dollari ulatuses valuraha.