KATSE | Deziroli desovahend on efektiivne ning jätab käed pehmeks! 

Maarika (42): see ei kuivata nahka

Varasemalt kasutasin desinfitseerimisvahendeid ainult siis, kui olin reisil – näiteks Aasia ei hiilga eriti hügieeniga, nii et pidev käte puhastamine on igati vajalik. Mul oli kodus üks möödunud aastal lennujaamast ostetud desovahend, kuid märtsis koroonapandeemia puhkedes kulus see õige kiiresti ära. Olen vahepeal supermarketist desovahendeid ostnud, kuid nüüd sattus mulle kätte Deziroli sprei.

Kui lennujaama desovahendi märkimisväärseks miinuseks oli tõik, et käed hakkasid kuivama ja muutusid hapraks, siis Deziroli puhul see nii ei olnud. Pean tunnistama, et olin isegi üllatunud, et desovahend võib nahaga nii õrnalt käituda. Ei tundnud mingit vajadust kolm korda päevas käsi kreemitada.

Janne (22): desovahendi välimus on viisakas

On naljakas, kuidas desinfitseerimisvahendi kasutamine on kujunenud uueks reaalsuseks. Varem piisas vaid regulaarselt kätepesust, kuid nüüd…tunnen vajadust desotada iga kord pärast ukselingi puudutamist, poekäru lükates ja bussis STOP-nupule vajutades. Sest sa ei tea iialgi, millise nurga all viirus võib luurata.

Kui ma niimoodi pidevalt desotan, siis kulub seda vahendit muidugi üsna palju. Mõistlik on osta Deziroli suuremas anumas ning siis kallata väikesesse pudelikesse. Deziroli plussiks on, et nad müüvad ka pooleliitrist ja liitrist täitepudelit. Nii et, kui vahend otsa saab, siis tuleb vaid juurde kallata. Nii lihtne see ongi.

Foto: Erki Parnaku