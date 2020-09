HALB SEIS! Leedus lisandus ööpäevaga rekordarv nakatunuid 

Kiirelt kasvab nakatunute arv riigi põhjaosas asuvas Radviliškise linnas – sealse haiglaga seotud koldega on seotud 102 koroonajuhtumit. Samuti on ärev olukord Šiauliais, Vilniuses ja Raseinais.

Leedu diagnoositud nakatunute koguarv on 4070. Aktiivseid juhtumeid on neist 1709, paranenud on 2253 inimest. Seni on Covid-19 nõudnud riigis 89 inimelu.