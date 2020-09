Malle Kobin kaebas kohtuotsuse edasi 

Malle Kobin kohtus end üheski kuriteos süüdi ei tunnistanud. Ta kinnitas, et ei ole kedagi lastest löönud, tema käsul pole keegi pidanud karistusena tunde püsti seisma ning samuti ei ole ta kelleltki ruumi sulgemisega vabadust võtnud. Omastamise süüdistust selgitas ta asjaoluga, et noor, kes tema juurest ära kolis, varastas temalt raha, mistõttu hoidis ta asju läbirääkimiste ajal enda juures.

Aasta ema 2013 tiitliga pärjatud Malle Kobin kaebas süüdimõistva kohtuotsuse edasi. Foto: Tiit Blaat/Ekspress Meedia

Kobini kaitsja vandeadvokaat Aivar Ennok kaebas kohtuotsuse edasi Tallinna ringkonnakohtusse. Asi vaadatakse läbi apellatsiooni piires ning istungile on kutsutud süüdistatav, tema kaitsjad ning prokurör. Ühtlasi on neil ainsana kohustus istungil osaleda, kuid vastavalt seadusele on siin ka omad erisused.