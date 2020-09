FAKTIKONTROLL | Kas Martin Helme mõnitas puudega olümpiasangarit? 

„No nii, kui te üritate nüüd siit püsti panna lugu, et mina Jüri Jaansoni kuulmispuuet solvasin, siis te üritate jälle ühte valet püsti panna. Ei ole solvanud. Ma küll täiesti siiralt ütlen, et minu meelest ta ei ole kõige teravam pliiats, ta ei saanud aru, millest me rääkisime. Aga see ei ole kõrvakuulmisega seotud,“ ütles Helme vastuseks Taavi Rõivase sellekohasele süüdistusele.

Paarkümmend minutit hiljem lisas rahandusminister: „Mina ei teinud nalja ega solvanud Jaansoni kõrvakuulmist. See on puue, ma tean. Ma olin eelmises koosseisus temaga koos, ma tean. Aga ma arvan, et ma ei pea, ja ma arvan, et see on solvav puuetega inimeste vastu, kui me teeme neile allahindlust mingites muudes teemades, sellepärast, et neil on puue. Riigikogu liige peab poliitilisest vaidlusest aru saama, sõltumata sellest, kas tal on või ei ole puue. Ja ma võin nöökida, kui ta ei saa teemast aru, sõltumata sellest, kas tal on puue või mitte.“