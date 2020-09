KOROONAHIRM: Lõuna-Korea armee väitel tapsid põhjakorealased kadunud ametniku ja süütasid tema laiba põlema 

Neljapäeval teatas Lõuna-Korea sõjavägi, et tõendid viitavad sellele, et mere- ja kalandusministeeriumi ametnik üritas naaberriiki siseneda, kui ta merepiiril peatati, vahendab Reuters. Pole teada täpset põhjust, miks 47aastane mees tapeti, ent asjasse võisid puutuda Põhja-Korea karmid koroonavastased reeglid. Sellele viitab ka asjaolu, et Lõuna-Koreas paiknev USA sõjaväeülem teatas kuu alguses, et Põhja-Korea vägedele anti koroonaviiruse takistamise nimel käsk riiki sisenejad maha lasta.