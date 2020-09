ABI MISSUGUNE: töötukassa nõustaja saatis töötu teraapiasse oma nurjunud elu analüüsima 

“Soovisin töötukassa kaudu minna inglise keele kursustele, et saaksin kandideerida töökohale, kus on vaja võõrkeeleoskust, aga mulle öeldi kohe, et teile pole sellist koolitust vaja,” meenutab töötukassa nõustajaga suhtlemist keskeas naine, kes saadeti keeleõppe asemel rühmateraapiasse, kus töötud analüüsisid oma nurjunud elu. Veel üks töötu, kellega Maaleht suhtles, meenutas, kuidas ta pidi töötukassa koolitusel lõputult toksima täppe paberile, millega võidetavalt hinnati tema keskendumisvõimet.