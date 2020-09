Võrdõigusvolinik kutsub korrale: nakkusehirmus ei tohi põhjuseta isoleerida kroonilisi haigeid! 

Võrdõigusvolinik Liisa-Ly Pakosta kinnitas ERRi uudisportaalile, et endiselt kehtib põhimõte, et nakkusohu korral tuleb jääda koju, kuid kui haigusnähud on olemas, ent tegemist ei ole nakkava haigusega ning inimene on ühtlasi ka õppimis- või töövõimeline, siis pole voliniku sõnul tegelikku põhjust inimese kollektiivist isoleerimiseks või tema kooliminemise takistamiseks.