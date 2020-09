Tiina Jantson andis konkurendi kohta pankrotiavalduse sisse 

Läinud aasta 3. juulil keelas Harju maakohus Ireni Erbil kaubamärgi Missis Estonia kasutamise, mõistis Erbilt Jantsoni kasuks välja 2500 eurot ja seadusjärgsed viivised, mis akumuleerivad seniajani. Harju maakohtu tänavuse 22. aprilli kohtumäärusega mõisteti Erbilt lisaks Jantsoni kasuks välja 2754 eurot, ütles Jantsoni esindaja, vandeadvokaat Leon Glikman. „Sõltumata sellest, et tegemist pole just hiigelsummadega, on kohtulahendite täitmise näol tegemist põhimõttelise küsimusega. Eesti vabariigi nimel tehtud jõustunud kohtuotsused kuuluvad täitmisele. Mitte keegi ei tohi end tunda seadusest väljaspool olevana,“ selgitas Glikman. Vaatamata Erbi Group OÜ osa arestimisele täitemenetluses mullu 7. oktoobrist, selle ümberhindamisele tänavu 16. jaanuarist, sunniraha määramisele jne, on kohtulahendid Erbi poolt täitmata, rääkis Glikman, et võlgnik ignoreerib tema suhtes tehtud jõusolevaid kohtulahendeid.

„Pankrotimenetlusega võib kaasneda võlgniku ärikeeld ja elukohast lahkumise keeld jne, mida hakkame taotlema. Pankrotimenetlus on ka seetõttu teretulnud, et see võimaldab välja selgitada võlgniku varade seisu, tuvastada, kas varasid on varjatud, kas on võimalik tehinguid ja vara tagasi võita jne,“ rääkis ta.