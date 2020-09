Juhtkiri | Abieluküsitlus on kohalikel valimistel libateema 

Ega mingit seost kohalike valimistega olegi, selgub ka õiguskantsleri hinnangust, sest põhiseadus lubab vaid rahvahääletust, mille tulemus on kõikidele riigiorganitele kohustuslik. Kas rahvahääletus võib olla ka juriidiliselt mittesiduv küsitlus, nagu arvab EKRE, on juba juristide vaidluste pärusmaa, kuid abieluküsimus ei muutu sellegipoolest kuidagi kohalike valimiste teemaks. Pealegi, pettuda võivad ka EKRE toetajad, kui tegu on pelgalt arvamusküsitluse, mitte aga siduva referendumiga ning ilmneb, et hääletusest hoolimata midagi ei muutugi.