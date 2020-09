Roheliste esimees Kaspar Kurve | Majanduspoliitika peab nihkuma vasakule, alustame astmelisest tulumaksust 

Me oleme olnud taasiseseisvad ligi 30 aastat ja selle aja jooksul on meist kujunenud Euroopa Liidu üks ebavõrdseim riik – pea iga neljas inimene Eestis elab suhtelises vaesuses ehk vähemaga kui 560 eurot kuus. Selline ebavõrdsus pole mitte ainult numbriliselt košmaarne, see tekitab omakorda ebavõrdsuse võimalustes ning soosib jätkuvat ühiskonna kihistumist.

Meie pensionäride vaesusrisk on terve Euroopa Liidu suurim. Jutt käib meie emadest ning isadest, vanaemadest ja vanaisadest. Nad on elanud tingimustes, mida minuvanune inimene ei suuda hästi ettegi kujutada, kuid ometi on meie tänased pensionärid aastakümneid töötanud, makse maksnud, lapsi sünnitanud, meie keelt ning kultuuri elus hoidnud ja meile uuesti vabaduse kätte võidelnud.

Ja mille nimel, kas selle, et pool meie tänastest pensionäridest elab suhtelises vaesuses? Kas selle nimel, et paljudel pensionäridel puudub võimalus väärikalt vananeda, sest pensionist ei piisa isegi mitte hooldekodu kohaks? Need kurvad faktid ei ole sugugi paratamatus, oh ei, see pole ei rohkem ega vähem kui sotsiaalpoliitiline katastroof ning meie senise neoliberaalse poliitika otsene vili.

Eesti väärib korralikku astmelist tulumaksu

Müts maha Isamaa ning Reformierakonna ees: nende fenomenaalne PR-töö ühetaolise maksusüsteemi promomisel on olnud üliedukas ning kinnistunud on mõte, et see on miski, mille üle peaksime eestlastena uhkust tundma.

Vaadakem otsa aga faktidele, Eesti oma ühetaolise maksusüsteemiga kuulub “uhkesse” umbes 20 riiki ja territooriumit hõlmavasse klubisse, kus lisaks meile leiame veel Venemaa, Ukraina, Rumeenia ning mitmed Aafrika ja Aasia majanduslikult vähearenenud riigid. On see tõesti seltskond, millesse kuulumise üle rõõmu tunda? Eriti võttes arvesse fakti, et meie tänased madalad pensionid, sotsiaaltoetused jm on selle otsene tagajärg? Andke andeks, aga kindlasti mitte.

Elu ei ole 100 meetri jooks, kus peavad tingimata olema võitjad ja kaotajad. Eestlasi on liiga vähe, et sellist olukorda endale lubada. EKRE loogika, et inimestel hakkab kuidagi parem, kui mingil grupil on lood veel hullemad, on lihtsalt madalalaubaline ning küüniline.