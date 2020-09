10 põhjust, miks eelistada aluselist vett 

1. Aluseline vesi aitab organismil kahjulikke ainevahetuse jääkprodukte neutraliseerida ja väljutada. Neutraalse pH-ga vesi ainult väljutab. Kuna aga tänapäeva toitumisharjumised on pigem sellised, et tekib palju happelisi ainevahetuse jääkprodukte, siis on oluline, et need saaksid ka neutraliseeritud.