Euroopa Komisjon: euroliidu praegune rändesüsteem ei toimi 

Komisjon teatas kolmapäeval saadetud pressiteates, et esitas ettepaneku uue rände- ja varjupaigaleppe kohta. See sisaldab täiustatud ja kiiremaid menetlusi, tasakaalustatab riikide vastutuse ja solidaarsuse õiglase jagamise põhimõtted. See on komisjoni hinnangul väga oluline, et taastada usaldus liikmesriikide vahel ning olla kindel, et Euroopa Liit suudab rännet normaalselt hallata.