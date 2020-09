Toomas Alatalu | Mis plaanid on Trumpil Tallinnaga? 

Trumpi kui poliitiku stiil on eriline, piisavalt segane ja kõikuv, ent kui võtta näiteks tema välispoliitilist tegevust suunal, kus asub ka Eestis, siis tuleb nelja aasta kogusummana tõdeda, et läbimõeldud poliitiline liin toimis. Vaatamata ka riigisekretäri vahetumisele ja kümnetele üllatustele, mida välispoliitika argipäev paratamatult pakub. Eesti lihtsalt asub kohas, mis kuulub paljude riikide valitsuste tööplaanidesse ja kuna me oleme ka ise nutikalt käitunud, siis võib minna nii, et üks kaalukamaid välispoliitilisi avaldusi anno 2020 tehakse just Tallinnas.

Parem USA suursaadikuga kui ilma

Kuna käsil on ÜRO suure poliitika nädal, st suurriikide juhid esinevad programmiliste kõnedega, siis mingem esmalt ajas 5 aastat tagasi. Toona oli enamus riigijuhtidest ise ka New Yorgis, et lisaks kõnepuldist (sedapuhku ekraanilt) öeldule veel kuluaarides kokkuleppeid teha. Seis oli vaat et sama – 70 aastat teise maailmasõja lõpust ja ÜRO loomisest, Venemaa uus agressioon Ukrainas ja Saksamaa kutsel vallandunud migrantide vool Vanasse maailma. Samas oli Gazprom koos partneritega juulis 2015 alla kirjutanud lepingu Nord-Stream2 ehitamiseks ehk siis oli selge, et Berliini ja Moskva üle Ida-Euroopa ja selle arvelt käiv koostöö läheb edasi. Reageeringuna sellele leppisid Poola president Andrzej Duda ja Horvaatia president Kolinda Grabar-Kitarovic New Yorgis kokku üritada uuesti kolme mere (Aadria, Balti, Musta) vahelist koostööd oma julgeoleku tagamiseks nii nagu seda üritati enne maailmasõda.

2016 toimuski Dubrovnikus esimene Three Seas initative (3SI) tippkohtumine, kus olid esindatud Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Ungari. Pole raske arvata, keda see häiris ja hakkas veelgi enam häirima, kui juulis 2017 Varssavis toimunud 3SI teisele tippkohtumisele ilmus USA uus president Donald Trump. (EL liider Juncker ja Saksamaa president Steinmeier olid kohal alles 2019. aasta tippkohtumisel). Washington näitas, et tal on uus nägemus Euroopa poliitikast, mis toob varjust välja Ida-Euroopa.

Selge see, et uus poliitika vajab ka oma inimesi välispoliitika eesliinil ja 2. septembril 2017 antigi Valge Maja nimel teada soovist määrata uued suursaadikud Eestisse, Horvaatiasse, Saksamaale ja Šveitsi. Mööngem – enneolematu ja meid kõrvust tõstev valik, sest Saksamaa oli EL juhtriik, Šveits raha-pealinn, ülejäänud kaks aga 3SI, millega USA just oli ühinenud, liikmed. Üks Balkanil, teisele oli aga tuntust lisanud USA valimiskampaanias kõlanud määratlus – ”Peterburi eeslinn.” Mõistagi oli säärase neliku väljapakkumine päris juhus. Raske uskuda, et selle üksikasjad kunagi selguvad, sest USA ladvikus ja just välisministeeriumis käis juba halastamatu võitlus vana kaadri ja Trumpi poolt toodud uustulnukate vahel ning Valgel majal tuli manööverdada ja ohverdada inimesi.

Fakt on see, et antud valiku võtmefiguur Richard Grenell kinnitati saadikuks Saksamaale alles mais 2018. Ta ragistas Saksa poliitikutega kõvasti, ent tema peatööks (NB – EL juhtriigiga suhtlemise kõrval!) sai Serbia-Kosovo äsjane lepitamine ja koostööle panek (4. september), asi millega ei saanud 21 aastat hakkama ei Pariis ega Berliin. Lahenduse võtmeks on USA kapitali kohaletulek (US Development Fund) ja kohesed investeeringud suurprojektidesse. (Ka 3SI koguneb nii poliitiliselt kui ka ärifoorumina). Peamiseks tulemiks on aga geopoliitika – Serbia kinnitas valikut EL kasuks ja pööras selja Moskvale. Seda pealegi viimasele valusal hetkel – 2015-19 toimunud sõjaväeõppustest ”Slaavi vendlus” võttis seni osa ka Serbia, täna aga möllavad Putini ja Lukašenka väed Valgevene soodes kahekesi!

USA võimustruktuurides toimuva vana ja uue kaadri kodusõja tõttu me ei tea, mis saanuks, kui suursaadikuks Eestisse tulnuks Trumpi esimene valik – Eesti verd eruadmiral Edward Masso. Ühel hetkel tema nimi kadus ja pole teada, mis osa selles etendasid Eesti meedias ilmunud vastuhõiked. USA demokraate esindav suursaadik James Melville aga ei jäänud ärakutsumist ootama ja pani ise juunis 2018 ameti maha ”protestiks Trumpi poliitika vastu”. Tänaseks on Eestilgi oma suursaadik, kes on tagasi astunud ”valitsuse poliitika tõttu” (H.Tiido), ent mööngem – ilmselt on ikka turvalisem koos USA suursaadikuga kui ilma temata. Eriti kui veel mäletada, et see koht oli tühi kogu pronkssõduri kriisi aja ja uus USA suursaadik jõudis kohale alles peasündmuse järgselt.