Eestis elav hispaanlane lõi Tallinna keelteklubi: soovisin paika, kus saaks end tunda nagu hispaania kodus 

José on oma Eestis veedetud aja jooksul reisinud pea igas siinses maanurgas ning saanud hea ülevaate meie kultuuri ainulaadsusest ja omapäradest: armastus muusika, eriti laulmise vastu, rõõm vaiksetest metsadest ja ehedast puidust. Kogemus on talle näidanud, et esmapilgul reserveeritud eestlane muutub ajapikku väga soojaks, lähedaseks ja kindlaks sõbraks, kui võtta aega teda tundma õppida.

José jaoks pole õpetamine mitte ainult töö, vaid ühtlasi tema kirg. See on ka põhjus, miks ta otsustas avada oma isikliku keeltekooli. La Tarara on kool, kus lisaks keeleõppele saab ta edasi anda kogu hispaaniakeelse maailma kultuuririkkust, alustades muusikast, kunstist ja köögist ning lõpetades kõige olulisemaga: hispaania elurõõmuga. Üle kõige soovis José luua paika, kus inimesed saavad tunda end nagu kodus – nagu hispaania kodus.

La Tarara on koht, kuhu põgeneda halli argipäeva eest. See pole ainult keeltekool, vaid klubi, kuhu kõik külalised on alati teretulnud. Hispaanlastest õpetajate (kes on pärit nii Barcelonast, A Coruñast kui Cadizist) elurõõm ja energia on lausa nakkavad. La Tararas alustatakse hispaania keele õppimist, kuid põimitakse see kiirelt läbi nii Hispaania kui Ladina-Ameerika kultuuriga. Eesmärgiks pole lihtsalt keele tuupimine, vaid selle maailma avardamine. Hispaania klubis osalemine raputab igapäevaelu rutiinist välja – sa lähed justkui reisile. Igal nädalal.

Tihti korraldatakse filmiõhtuid, teemaüritusi, pidusid, ühiskokkamisi, viktoriine. Lisaks korraldatakse ka tasuta loenguid erinevatel teemadel. Kuna hispaanlased on sõbralikud ja lahked, on tekkinud oma seltskond, mis koosneb nii õpetajatest kui õpilastest. Sealjuures on õpilased igas vanuses, kuid ühine huvi liidab neid.

Klassiõpe toimub väikestes viie kuni kaheksa inimesega rühmades, et õpetaja saaks kõigile õpilastele keskenduda. Koroonaajal on hakatud korraldama ka üsna populaarseid online-tunde.