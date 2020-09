VÄLK SELGEST TAEVAST: Aivar Linnamäele kuuluv, suuruselt kolmas ravimite hulgimüüja Eestis, paneb pillid kotti 

Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜd tuntakse apteekrite seas enamasti brändinime Apotheka hulgimüük järgi. 2019. aastal müüsid nad ravimeid enam kui 90 miljoni euro väärtuses. Nende klientideks on eelkõige Südameapteegi ja Apotheka kaubamärgi all tegutsevad apteegid.

Firma kuulub 47% ulatuses Aivar Linnamäele, kelle vend Margus Linnamäe on Eesti üks mõjukamaid ärimehi. Teiste ettevõtmiste seas kuulub Margus Linnamäele ka ravimite hulgi- ja jaeturul tegutsev Magnumi kontsern. Vennad on kahe peale Eesti ravimite jae- ja hulgiturul ülisuured ja mõjukad tegijad.

Ravimiameti kommunikatsioonijuht Kristi Sarap kinnitas, et ravimiametile on esitatud taotlus Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ tegevusloa lõpetamiseks.

Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevate apteekide frantsiisiandja, Pharma Holding OÜ juhatuse liige Risto Laur ütles telefonis Õhtulehele, et ta ei kommenteeri teavet Apteekide Koostöö Hulgimüügi tegevuse lõpetamise kohta. "Apteekide Koostööd Hulgimüügile lisaks on veel hulgimüügiga tegelevaid turuosalisi, kellega Südameapteegi frantsiisiapteegid koostööd teevad. Kinnitan, et ravimite ja teiste apteegikaupade olemasolu ja tellimiskiirus püsib peale 31.10.2020.a. tähtaega sama heal tasemel nagu on olnud seda varasemalt," vastas Laur hilem kirjalikult.