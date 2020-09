Adik Levin | Koroonast päästab meid vaid vaktsineerimine 

Genotsiid Rootsis

Eakana ärritavad mind need, kes kiidavad Rootsit, kus ei kuulutatud välja eriolukorda ja ei viidud sisse isolatsioonisüsteemi. Rootsi peaepidemioloogi arvates nii saavutatakse kiiremini situatsioon, mil suuremal osal populatsioonist on Covid-19 vastu formeerunud antikehad. Teoreetiliselt on selline seisukoht tõenduspõhine. Kuid tekib küsimus, kelle arvelt seda tehti. Seda tehti aga vanurite arvelt, kes suuremalt jaolt olid vanadekodudes.

Selline diskrimineerimine on ausalt öeldes antihumaanne ja kindlasti ebaeetiline vanurite suhtes. Julgen väita, et see on teadlik vanurite genotsiid. Ühes õigusriigis peaksid organid sellega tegelema ja avalikustama sellise vanuritevastase kuritegevuse kõik autorid. Eestis, kus me austame iga inimese õigust elule on pehmelt öeldes ebaeetiline kiita Rootsi mudelit.

Tunnustan meie valitsusele, kes koos teadusnõukoguga valis väga hea suuna ja tulemus oli palju parem kui mitmes rikkas ja paljukiidetud tervishoiusüsteemiga riigis, nagu USA, Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania. Nende riikide esmatasand oli jõuetu ja intensiivravi tõenduspõhisus ei töötanud üldse. Jah, tegemist on uue haigusega ja selle pandeemia ajal mitte ainult ei ravitud, aga ka õpiti, kuidas seda haigust ja selle tüsistusi edukalt ravida.

Kõige efektiivsem moodus, kuidas pidurdada Covid-19 pandeemiat on vaktsineerimine. Sellega maailm tegeleb ja tehakse seda väga efektiivselt. Inimkond on ennast suutnud päästa viimase sajandi jooksul just tänu erinevate eriti ohtlike haiguste vastu vaktsineerimistele. Kui veel sada aastat tagasi oli keskmine eluiga 40-45 aastat, siis nüüd on see kaks korda kõrgem ja üheks tähtsamaks faktoriks eluea pikenemisel on olnud ka vaktsineerimise.

Arstina olen eriti viimasel ajal mõelnud, mis on inimkonnaga juhtunud. Siililegi on selge, et kolmas maailmasõda infosõjana juba käib. Koroonapandeemia on olnud nagu valgustus inimkonnale, et kuulge inimesed lõpetage kas või mõneks ajaks sõjahüsteeria ja hakake koos mõtlema, kuidas väljuda koos koroonakriisist.

Vaktsiin relvade asemel