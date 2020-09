Navalnõi kiri naisele: sinu armastus päästis mu elu! 

Navalnõi kirjutab, kuidas abikaasa talle muusikat mängis ja laulis. „Mina muudkui magasin, magasin magasin,“ tunnistab ta, et ega ise sellest midagi ei mäleta. Kui ta teadvusele tuli, ei saanud ta aru mitte kui millestki. Sõnad ei tulnud välja. Ometi tundis ta, et peab kedagi ootama. Kes see täpselt on ja milline too naine välja näeb, ei suutnud aju välja mõelda. Ta teab, et seda naist hetkel toas ei ole. Ja siis ühel hetkel on ja paneb padja täpselt õigesse, mugavasse asendisse. Ei ole vaikne, murelik ja tõsine, vaid lärmakas, naerab kõva häälega, vadistab juttu ajada – mida, ei saa päris aru, aga kui see naine on toas, siis kaovad hallutsinatsioonid ja hea on olla. Kui naine lahkub, hakkab jälle kurb. Iga naise külaskäik toob dopamiinilaksu (see on nn õnnehormoon) ja aitab ajul kergemini taastuda. Selles on Navalnõi kindel.